in foto: Controlli in un ristorante in zona Garbatella

Per le pessime condizioni igieniche in cui versava, è stata la chiusura di un locale in zona Garbatella a Roma. I poliziotti del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), aiutati dal personale dell'Asl Roma 2, hanno sequestrato prodotti alimentari conservati in congelatori privi di etichettatura e confezionamento. Sono state comminate multe per un totale 1.500 euro.

Controlli in un noto locale della Garbatella

Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in collaborazione con personale della S.I.A.E. e personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma, hanno ispezionato un noto locale della Garbatella e hanno riscontrato diverse irregolarità: stando a quanto si legge in una nota della questura di Roma, un ragazzo lavorava in nero e per sei lavoratori non risultata essere stata effettuata la comunicazione preventiva al centro per l’impiego come intermittenti. Per questo i gestori del locale sono stati sanzionati con una multa di 6.600 euro.

Una situazione simile è stata scoperta in un altro locale, questa volta in zona Ostiense. Là tutti e quattro i lavoratori presenti sono risultati irregolari. In più gli ispettori della S.I.A.E. hanno riscontrato la presenza di televisori e apparecchiature multimediali per le quali non era stata pagata la tassa annuale. Per questo i proprietari del locale sono stati sanzionati con una multa di 400 euro.