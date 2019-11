in foto: (Foto: Polizia Locale Roma Capitale)

Decine di blatte nella cucina, scarichi ostruiti dalla sporcizia, cibo conservato nei lavandini e all'interno di alcuni secchi. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Roma e i tecnici della Asl nel corso dei controlli in un ristorante nell'area di piazza Bologna e piazzale delle Province.

Sporcizia, blatte e cibo conservato nei lavandini: chiuso ristorante a piazza Bologna

Una situazione di totale degrado, con gravi carenze igienico sanitarie tali da pregiudicare la salute dei clienti. Per questo il locale è stato immediatamente chiuso, sono stati sequestrati 160 chili di alimenti conservati in tre frigoriferi e sono state elevate sanzioni per oltre 5mila euro.

Decine di irregolarità scoperte nei controlli nella zona di San Lorenzo

Sono decine le irregolarità amministrative che agenti hanno accertato nei pubblici esercizi, specialmente nella zona di San Lorenzo. In particolare sono state scoperte difformità riguardanti le licenze, maggiori occupazioni di suolo pubblico, insegne e faretti non a norma, mancanza di etichette sui prodotti e dei prezzi esposti. Venti le violazioni riguardanti la somministrazione ed il consumo di alcolici secondo quanto disposto dal regolamento di polizia urbana.

Sono oltre duemila i controlli svolti nelle notti di questo fine settimane, nonostante il maltempo. Più di 1200 i veicoli sanzionati, cento veicoli rimossi per sosta irregolare e con intralcio alla circolazione, ottanta persone sorprese alla guida ad una velocità superiore ai limiti.