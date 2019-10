“Aiuto qui stanno sparando”. Paura vicino all’Hotel Sheraton a Roma in via delle Tre Fontane, nel quartiere Eur alla periferia sud della capitale, dove sarebbero stati esplosi diversi spari. L’allarme è scattato attorno alle 14.00, quando i colpi d’arma da fuoco sono stati sentiti da tassisti, Ncc e persone di passaggio che hanno immediatamente dato l’allarme chiamando il numero unico dell’emergenze 112.

Sul posto le forze dell’ordine che indagano

Qualche momento di paura e poi l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine con diverse volanti. Al momento non è ancora noto cosa sia accaduto, gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze e perlustrando la zona. Alcune persone hanno riferito agli agenti di aver visto alcune persone litigare animatamente e uno scooter allontanarsi a tutta velocità dopo le esplosioni. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto e che si sia trattato davvero di colpi d’arma da fuoco: gli agenti non hanno rinvenuto bossoli. Saranno acquisite le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza della zona.