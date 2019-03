in foto: Immagine di repertorio

Momenti di paura a Tor Cervara, quartiere a Est di Roma dove nel pomeriggio di oggi sono stati esplosi alcuni colpi di pistola in strada. L'episodio è accaduto intorno alle 13 di oggi, lunedì 4 marzo, all'altezza del civico 41 in via Tivoli. Secondo le informazioni apprese, a premere il grilletto sarebbe stato un uomo che stava transitando in zona a bordo di un motorino. Dopo aver imboccato una strada senza uscita, ha fermato il veicolo a due ruote, si è tolto il casco e ha sparato in aria con una pistola ‘scacciacani' e poi è ripartito. Un residente che ha assistito alla scena e ha visto l'uomo aprire il fuoco ha dato l'allarme, chiamando le forze dell'ordine. Secondo quanto raccontato alle forze dell'ordine, lo avrebbe visto sparare e chinarsi a terra a raccogliere i bossoli esplosi per poi ripartire e darsi alla fuga. Non è al momento chiaro al motivo del gesto, se si tratti di un atto intimidatorio. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato che lo stanno cercando.

Sparatoria in un distributore di benzina al Quadraro

Spari in strada a Roma, l'episodio di Tor Cervara è il secondo avvenuto oggi. Al Quadraro intorno a mezzogiorno un rapinatore ha esploso alcuni colpi di pistola a seguito di una tentata rapina nei pressi di un distributore di benzina in via Santa Maria del Buon Consiglio, vittima un 59enne che stava facendo rifornimento al suo scooter. L'aggressore, cercando di colpirlo con l'impugnatura della pistola, ha fatto partire un colpo, ferendolo di striscio al collo. L'auto a bordo della quale è fuggito è stata ritrovata nel pomeriggio mentre gli agenti della Polizia di Stato lo stanno ancora cercando. Nella notte due rapinatori fatto irruzione a volto coperto in una sala slot di Cinecittà e hanno sparato contro una slot machine, portandosi via 300 euro. Non ci sarebbero stati feriti.