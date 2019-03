in foto: Arco di Travertino, sparatoria al distributore di benzina – foto Google Maps

Sparatoria a pochi passi dalla stazione della Metro A di Arco di Travertino a Roma. Intorno a mezzogiorno, a seguito di una tentata rapina in un distributore in via Santa Maria del Buon Consiglio, in zona Quadraro. La vittima è un 59enne che stava facendo mettendo benzina al suo scooter quando è stato avvicinato dal rapinatore e ha reagito alle minacce. L'aggressore, nel tentativo di colpirlo con l'impugnatura della pistola, ha fatto partire un colpo ferendolo al collo. Stando a quanto si apprende, la vittima è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini in via dell'Acqua Bullicante. Secondo le informazioni ricevute, è stato ferito di striscio e non si troverebbe in pericolo di vita.

Spari ad Arco di Travertino, ritrovata l'auto del rapinatore

Il rapinatore, che era a piedi, preso dal panico ha rubato un'auto ferma al distributore, una Valkswagen Up, ed è fuggito in direzione Ciampino. La macchina è stata trovata pochi minuti fa dai poliziotti in via Filippo Mengaroni 11 a Torre Gaia, periferia est della Capitale, e ora è stata affidata agli agenti della polizia scientifica per le analisi del caso. Ancora poco chiara rimane la dinamica della tentata rapina e il motivo degli spari. Gli agenti sono a caccia del rapinatore, hanno sequestrato le telecamere di zona e stanno passando al vaglio le immagini registrate per tentare di reperire elementi utili al suo ritrovamento.

Spari in una sala slot a Cinecittà

Spari nella notte in una sala slot di via Quintilio Varo a Cinecittà a Roma. Secondo quanto appreso, due rapinatori hanno fatto irruzione nel locale a volto coperto e hanno esploso un colpo di pistola contro una slot machine. Poi sono scappati portando via 300 euro. Non ci sarebbero stati feriti. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato.