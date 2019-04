in foto: Il Petit Bar di via Flavio Stilicone 211, Foto Google Maps – spari davanti al bar, due feriti alle gambe

Sparatoria in strada a Cinecittà, Roma. Intorno alle 16 di oggi, lunedì primo aprile, davanti al Petit Bar, un bar di via Flavio Stilicone (al civico 211), a pochi passi dalla fermata della Metro A Lucio Sestio, due uomini a bordo di uno scooter hanno sparato diversi colpi di pistola e poi sono scappati. Stando a quanto si apprende, due persone sono state ferite alle gambe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Casilina e del nucleo investigativo di via in Selci. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza al pronto soccorso. Per ora rimangono sconosciute le loro condizioni di salute, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita (sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo). I due, entrambi italiani, si trovano ora al policlinico Casilino, dove saranno sottoposti a un intervento chirurgico. Sconosciuti anche i moventi dell'aggressione. Appare certo, però, che i due a bordo dello scooter volessero colpire le gambe dei due feriti.

Via Flavio Stilicone chiusa e presidiata dai poliziotti

Secondo le ultime informazioni, via Stilicone è chiusa nel tratto da via Ponzio Cominio a via Calpurnio Fiamma. La strada è bloccata dalle forze dell'ordine. I carabinieri sono alla ricerca dei bossoli e di eventuali testimoni che possano fornire dettagli utili all'identificazione dei due ricercati.