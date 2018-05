Comincia sabato 5 maggio alle 21.25 su Rai 3 il viaggio in due puntate di "Ulisse tra i segreti della Roma sotterranea". A fare da guida, come sempre, è Alberto Angela. La città di Roma non cessa mai di stupirci, tanta è la storia che ha attraversato nel corso dei secoli. Quartieri nuovi con nuove costruzioni, l'accumulo di detriti, l'innalzamento del piano di calpestio hanno fatto sparire nel sottosuolo edifici che un tempo costituivano delle autentiche meraviglie e che a volte riemergono casualmente in tutto il loro splendore.

È il caso della Basilica di Porta Maggiore, scoperta per caso durante i lavori per il viadotto ferroviario che porta alla stazione Termini. Un edificio nascosto e meraviglioso: una basilica interrata risalente all'epoca di Augusto, che somiglia molto a una chiesa paleocristiana ed era invece dedicata a un culto misterico orientale. È soltanto una delle sorprese sotterranee emerse dal passato. Chi penserebbe mai, ad esempio, che nel quartiere Appio Latino, sotto un tombino, si nasconde un ipogeo con affreschi magnifici, dove si mescolano simboli cristiani e simboli pagani? Anche questo è stato scoperto per caso, mentre si gettavano le fondamenta di un palazzo. Chiunque ama Roma conosce le grandiose Terme di Caracalla, ma ancora più grandioso e stupefacente è il dedalo di gallerie e di ambienti di servizio che si nasconde nel sottosuolo.