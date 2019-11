in foto: Immagine di repertorio

Singolare episodio avvenuto questa notte in via Andrea Doria a Roma, a seguito di un incidente stradale. Un uomo è intervenuto in aiuto di un suo amico coinvolto in un sinistro: fin qui nulla di strano, anzi. Si tratta di una reazione normale e comprensibile. Quello che non si è capito è perché, quando sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato Prati, l'uomo ha iniziato a inveire contro di loro. Prima a voce, poi aggredendoli. Il 33enne è stato quindi fermato dai poliziotti e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due agenti sono andati in ospedale per farsi medicare delle lievi escoriazioni, e hanno ricevuto cinque e otto giorni di prognosi. Non si sa cosa abbia spinto l'uomo ad arrabbiarsi e ad aggredire i due agenti, intervenuti per l'incidente, ma la sua reazione gli è costata una denuncia.

Tor Bella Monaca, prende a testate carabinieri per sfuggire all'arresto

E sempre ieri un ragazzo di 25 anni ha preso invece a testate dei carabinieri, che lo hanno sorpreso a spacciare in strada a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia. Il giovane pensava di sfuggire all'arresto e ha così ingaggiato una breve colluttazione con i due agenti, che lo hanno bloccato subito dopo. In tasca aveva tredici dosi di cocaina pronte per essere vendute, e 110 euro considerate provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato portato poi in caserma per formalizzare le accuse: detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri sono poi andati al Policlinico di Tor Vergata per farsi medicare, le lievi contusioni riportate nella colluttazioni guariranno in pochi giorni.