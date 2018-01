Non sono bastati tre giorni di blocco alle automobili più inquinanti: a Roma, lo smog è alle stelle: i livelli di Pm10 nell'aria sono più elevati di quelli consentiti. A determinarlo i dati diffusi dall'Arpa Lazio, l'Agenzia regionale di protezione ambientale, secondo la quale ieri, 6 gennaio 2017, ben sei centraline su tredici hanno registrato livelli anomali di Pm10, arrivando a 50 microgrammi per metro cubo: a superare la concentrazione permessa dalla legge le centraline di Magna Grecia, Preneste, Eur Fermi, Cinecittà, Bufalotta e Tiburtina.

Anche se, per ora, il Comune di Roma non ha adottato restrizioni alla circolazione automobilistica, è stata comunque emanata una determina dirigenziali che suggerisce ai cittadini comportamenti da adottare per cercare di ridurre l'inquinamento: uno tra tutti, la limitazione nell'utilizzo dei riscaldamenti. E ancora, una raccomandazione ad utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che le automobili e un invito ai soggetti a rischio, come bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie, a limitare il tempo di esposizione agli agenti inquinanti.