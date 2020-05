in foto: Foto di repertorio

Si sono travestiti da poliziotti, hanno fermato un commerciante per un falso controllo e lo hanno rapinato. È accaduto ieri pomeriggio in via del Fontanile Tuscolano a Roma. Stando a quanto ricostruito dai veri agenti, la vittima era nella sua automobile quando la sua vettura è stata affiancata da un'altra con quattro uomini a bordo. Con una paletta uguale a quella usata dalle forze dell'ordine gli hanno chiesto di accostare, ma in seguito i quattro si sono rivelati dei rapinatori. Lo hanno ammanettato, gli hanno rubato l'orologio Rolex che aveva al polso e i soldi in contanti (circa 15mila euro). Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Frascati, che hanno liberato l'uomo e si sono messi subito in cerca dei rapinatori. Per il momento non sono stati ancora rintracciati.

Tentano di rubare bici e picchiano il proprietario: arrestati tre peruviani

Tre peruviani sono stati arrestati, sempre ieri, per una rapina avvenuta in serata a piazza Mazzini, Roma. La vittima, in questo caso un ragazzo del Bangladesh di 26 anni, ha parcheggiato la bicicletta vicino al locale di un suo amico. Si è accorto quasi subito che un uomo, nel frattempo, stava cercando di rubargliela e così è intervenuto insieme al suo amico. I tre peruviani lo hanno minacciato: "Non chiamare la polizia, altrimenti ti ammazziamo". Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Salario, che sono riusciti a raggiungere e bloccare i tre peruviani. Due sono fratelli, un 35enne ed un 28enne entrambi con precedenti di polizia, e il terzo ha 43 anni.