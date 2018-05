La pioggia e il maltempo non mollano in questo strano maggio, freddo e bagnato. E così anche questa mattina i romani si sono svegliati sotto la pioggia, ma dopo un primo sgrullone d'acqua, in diverse zone della città il cielo si è aperto e con l'azzurro è spuntato un doppio arcobaleno. Un augurio che la primavera finalmente irrompa in questo 2018, facendoci mettere via mantelle, giacche e ombrelli.

Il fenomeno è stato notato da molti romani già svegli di buon'ora, che hanno catturato il doppio arcobaleno postandolo sui social network e facendolo rimbalzare da Instagram a Twitter passando per Facebook. "Doppio arcobaleno su #Roma E mica solo cinghiali #flambus e #buche", cinguetta ad esempio Alvaro Moretti, mentre ‘Senza Panna', rilancia su Instagram da San Giovanni.