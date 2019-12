in foto: Foto di repertorio

Roma si è risvegliata al gelo. All'alba del 31 gennaio, ultimo giorno del 2019, il termometro ha fatto segnare 1/2 gradi all'alba. Il sole splenderà sia oggi che per tutto il prossimo fine settimana, il primo del nuovo anno, ma le temperature si manterranno fredde, freddissime, anche se già da stasera potrebbero cominciare a rialzarsi di qualche grado. Sarà sicuramente una notte di Capodanno caratterizzata dal freddo, ma sarà un po' più calda di quella appena trascorsa: intorno alla mezzanotte, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 4/5 gradi, mentre all'alba sono previsti tra i 3 e i 4 gradi. Le massime sono in risalita, ma non dovrebbero superare i 12/13 gradi.

Weekend della Befana: a Roma sole, ma temperature fredde

Il weekend della Befana sarà anch'esso caratterizzato dal bel tempo, ma anche da temperature freddissime. A Roma, seppur in leggero aumento, le massime non supereranno i 6 gradi nella giornata di domenica 5 gennaio 2020, mentre il 6, giorno della Befana, una nuova corrente di aria freddissima potrebbe far allontanare l'anticiclone che si è posizionato in queste ore sulla nostra penisola.

Gelo in provincia: temperature sottozero ai Castelli Romani

In provincia di Roma, soprattutto sulle colline dei Castelli Romani, le temperature di notte si manterranno abbondantemente sotto lo zero. A Genzano di Roma, per esempio (solo 400 metri di altezza, non il comune più alto dei Castelli) le temperature di notte potrebbero scendere sotto i -2 gradi nelle ore più fredde.