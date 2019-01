in foto: Foto di repertorio

Si è salvata, è rimasta praticamente illesa, ma il suo elegantissimo ‘tacco 12' le stava per costare carissimo. Proprio a causa dell'abito da sera e del tacco altissimo una signora ha perso il controllo della sua automobile mentre percorreva le vie di Roma e la vettura si è ribaltata, fortunatamente senza conseguenze serie.

Il fatto, riferisce il Corriere della Sera, è avvenuto all’alba di ieri fra via di Santo Stefano Rotondo e via dei Santi Quattro, nei pressi dell'ospedale San Giovanni. Protagonista dell'episodio una signora di 50 anni che viaggiava sulla sua Audi. Quando si è ribaltata l'auto ha colpito due macchine parcheggiate al lato della strada, una Twingo e una Clio. Fortunatamente, come detto, la signora è rimasta praticamente illese. Aiutata a uscire dall'abitacolo da alcuni passanti, è stata accompagnata in un bar per riprendersi dal comprensibile spavento. "Colpa delle scarpe, il tacco alto si è incastrato sotto i pedali e non sono riuscita a liberare il piede per poter frenare in tempo", avrebbe raccontato la donna ai suoi primi soccorritori. Quel tacco altissimo indossato per trascorrere una serata elegante poteva esserle in realtà fatale.