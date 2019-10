in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale mortale nella notte in via Cristoforo Colombo, quasi all'altezza dell'obelisco, quartiere Eur di Roma. Una Chevrolet Matiz con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata intorno all'una e mezza. Un ragazzo e tre ragazze, tutti di circa 20 anni, sono rimasti praticamente illesi, mentre un 21enne, purtroppo, ha perso la vita. Ancora sconosciuta resta, per il momento, l'identità della vittima che, stando a quanto si apprende, sedeva su uno dei sedili posteriori della vettura. E' morto praticamente sul colpo e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Gli amici del 21enne sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde.

Sul posto gli agenti della polizia locale, il 21enne morto praticamente sul colpo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente avvenuto nel corso della notte. Non è chiaro, infatti, cosa possa aver provocato l'improvvisa sbandata dell'automobile e, stando ai primi rilievi, le condizioni del manto stradale in quel punto di via Cristoforo Colombo sarebbero buone. Non ci sarebbero cioè grosse buche o particolari avvallamenti del terreno. Forse, queste sono al momento le ipotesi più accreditate, fatale è stata una distrazione dovuta all'alta velocità oppure all'uso di alcol (ma i risultati dei test devono ancora essere pubblicati). La salma del ragazzo è stata trasportata alla camera mortuaria del Policlinico di Roma Tor Vergata.