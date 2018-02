Roma si prepara ad affrontare il grande freddo di Burian, il vento siberiano che si abbatterà sulla Capitale e su tutta l'Italia centro-meridionale a partire dall'inizio della prossima settimana, che comporterà un notevole abbassamento delle temperature. Dopo la misura che consentirà ai cittadini di tenere i riscaldamenti accesi per 18 ore al giorno, il Comune di Roma ha varato una misura anche per aiutare anche le persone senza fissa dimora, quelle costrette a vivere all'addiaccio e quindi più esposte alle conseguenze del freddo. Il Campidoglio ha quindi messo a disposizione dei senzatetto, grazie alla sinergia tra le istituzioni e i privati, altri 207 posti, di cui 186 notturni e 21 diurni.

"Ringrazio tutte le realtà del terzo settore della città che, con uno sforzo rapido ed efficace, stanno garantendo un consistente incremento dei posti per l'accoglienza. Il rischio di un crollo delle temperature ha chiamato a raccolta pubblico e privato che, con un impegno condiviso, hanno costruito un percorso incentrato sulla programmazione e su un'attenta analisi dei bisogni dei territori. Il contributo dell'associazionismo è fondamentale e, messo a sistema con le risorse e gli strumenti di Roma Capitale, sta assicurando una risposta tempestiva all'allerta meteo. In particolare la Sala Operativa Sociale fornisce un contributo determinante" ha dichiarato Laura Baldassarre, assessora alla Persona, alla Scuola e alla Comunità Solidale del Comune di Roma.

La Croce Rossa ai cittadini: "Segnalate situazioni a rischio"

Anche la Croce Rossa Italiana, in una nota, ha voluto esprimere la propria preoccupazione per il grande freddo atteso, rivolgendosi anche e soprattutto alla cittadinanza: "Si rafforza l'impegno della Croce Rossa Italiana per le persone senza dimora, alla luce dell'ondata di gelo che sta investendo la Penisola in questi giorni. Le Unità di Strada della CRI stanno lavorando senza sosta per distribuire coperte e pasti caldi nelle stazioni e nei luoghi pubblici di tutte le principali città italiane. Centinaia i posti letto che i vari Comitati della Croce Rossa stanno allestendo in diverse città, nel tentativo di assicurare un luogo coperto, caldo e sicuro e alleviare i disagi delle persone senza dimora a causa dell'arrivo di ‘Buran', la perturbazione arrivata dalla Siberia".

"Stiamo lavorando in maniera più intensa in questi giorni, da Nord a Sud, anche se il nostro servizio è costante durante tutti i 365 giorni dell'anno – spiega il consigliere nazionale della CRI, Paola Fioroni – Il nostro è un lavoro di rete sul territorio, oggi come sempre, per dare una risposta tempestiva ai bisogni delle persone particolarmente vulnerabili, coinvolgendo anche i cittadini nel segnalare persone senza dimora o donando coperte e generi di conforto".