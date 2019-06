La Città Eterna si veste con l'abito da sera per gli Europei di calcio, con il cammino della competizione itinerante che prenderà il via proprio da Roma. Da oggi manca un anno esatto all'inizio della manifestazione e la Capitale, che ospiterà la gara inaugurale di Euro 2020, ha deciso di celebrare l'attesa colorando d'azzurro uno dei ponti simbolo della sua storia millenaria, vale a dire ponte Sant'Angelo. Gli archi a due passi dal Mausoleo di Adriano, meglio noto come Castel Sant'Angelo, sono stati illuminati con il colore simbolo dell'Italia calcistica, con i turisti e i cittadini che si sono fermati estasiati ad ammirare il cambio cromatico del ponte. Sulla cinta muraria che fiancheggia il fiume Tevere è apparso il logo "Euro 2020", con Roma che si appresta ad avere gli occhi di tutto il continente puntati addosso il 12 giugno dell'anno prossimo, quando prenderà il via la nuova edizione della competizione calcistica. Un motivo di orgoglio per la sindaca di Roma Virginia Raggi, che sul proprio profilo Facebook ha espresso entusiasmo sia per l'idea artistica che per l'attesa dell'evento: "Aver deciso di illuminare Ponte Sant’Angelo e gli argini del Tevere appresenta la chiave di interpretazione che vogliamo dare alla manifestazione".

Roma si prepara a ospitare la gara inaugurale di Euro 2020

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la prima gara degli europei di calcio, con l'impianto sportivo che ospiterà anche tre partite della fase ai gironi e un dei quarti di finale. La Capitale rientra nel progetto del primo europeo itinerante, nel quale le varie nazionali si daranno battaglia spostandosi tra gli stadi delle principali città del continente. Sono 12 in totale le metropoli coinvolte, dall'Azerbaijan alla Spagna, passando la Francia e l'Italia, con la FIGC che ha scelto proprio Roma per simboleggiare l'identità tra il nostro Paese e il mondo del pallone.