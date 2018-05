"La Casa siamo tutte", c'è scritto sui cartelli viola che colorano piazza del Campidoglio, piena per il sit in contro la chiusura della Casa Internazionale delle Donne. Nel suo ufficio la sindaca Virginia Raggi ha ricevuto una delegazione della storica istituzione romana ospitata nel palazzo del Buon Pastore in via della Lungara a Trastevere. La prima cittadina, poi, ha spiegato le intenzioni della giunta capitolina sul futuro della Casa con un lungo post sul suo profilo Facebook: "In questi giorni ho letto molti articoli e ricevuto molti messaggi secondo i quali questa amministrazione vorrebbe chiudere la Casa delle Donne. Ebbene, chiariamo subito che questo è Falso". "Vogliamo rilanciare il progetto attualizzandolo rispetto alle mutate condizioni socio-economiche, urbanistiche e demografiche di Roma", ha scritto la sindaca, che ha aggiunto, in merito alla situazione economica della Casa: "Rispetto al debito accumulato di oltre 800mila euro in 10 anni, nonostante Casa delle Donne abbia beneficiato di un abbattimento del 90% del canone concessorio, ricordo che la associazione ha ottenuto uno sconto ulteriore rispetto a tutte le altre associazioni".

Una risposta arriva a stretto giro sulla pagina Facebook di ‘Non una di meno': "Ci sembra importante ricordare alla sindaca Virginia Raggi che Il progetto della casa internazionale delle donne non ha bisogno di essere ridisegnato: è già un "centro nevralgico della città". Le nuove progettualità eventuali della casa le determinano solo le donne che la vivono e il movimento femminista romano. Se ci chiede "cosa manca" rispondiamo: il riconoscimento dell' autonomia e dell' autodeterminazione dei luoghi femministi".

Rosalba Castiglione, assessora capitolina al Patrimonio ha spiegato al termine dell'incontro in Campidoglio: "E' stato un incontro sereno, abbiamo illustrato soprattutto la mozione e l’intenzione della giunta che dovrà dare seguito a questa mozione. Abbiamo intenzione di rilanciare quello che è stato il progetto originario che ormai in qualche modo è un po’ datato, va rilanciato, ammodernato e ingrandito. Abbiamo parlato quindi più di progettualità e rimandato la parte relativa al debito e alla prosecuzione delle attività nella Casa mediante l’inserimento di ulteriori progetti che vedono coinvolto anche il comune e che hanno ricadute importanti sul territorio".

Questa mattina "le portavoci e i portavoci nazionali romani del Movimento 5 Stelle", così si firmano, avevano spiegato la loro posizione in merito alla Casa con un lungo comunicato: