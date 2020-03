in foto: Foto di repertorio

Un giovane di trent'anni è stato arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato Tuscolano, mentre si masturbava davanti a una palestra della zona, alla periferia sud di Roma, davanti a un gruppo di ragazzine che uscivano dagli allenamenti. Fermato dopo un inutile tentativo di fuga impegnato alla vista degli agenti, è stato identificato e arrestato.

Sequestrati il telefono e il computer dell'uomo

Gli agenti hanno messo sotto sequestro anche l'auto, il telefono cellulare e un computer portatile, che saranno ora analizzati dagli inquirenti, che passeranno al vaglio la vita dell'uomo, per avere un quadro più chiaro della sua personalità e condotta.

L'indagine è scattata dalla denuncia di alcune mamme

Il 30enne, secondo quanto ricostruito, non era la prima volta che si rendeva protagonista di episodi simili, ma da quanto si appende non avrebbe precedenti specifici. Gli appostamenti degli agenti infatti sono iniziati a seguito di alcune denunce presentate dalle mamme delle ragazzine che avevano raccontato di essere state avvicinate da un giovane uomo all'uscita della palestra. Il 30enne, mentre si masturbava, le invitava a salire a bordo della sua auto parcheggiata proprio di fronte al centro sportivo. Poi lo scorso venerdì è scattata la trappola: gli agenti, seguendo il racconto delle vittime dell'uomo, lo hanno aspettato e fermato proprio in flagranza. Dai riscontri effettuati finora non avrebbe mai tentato di aggredire fisicamente le minorenni.