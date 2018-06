Si è gettato nel Tevere da Ponte Palatino a Roma. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso dell'uomo, lungo le sponde del fiume, nei pressi di piazza Bocca della Verità. Non è chiaro il motivo per il quale il 66enne sia ricorso a tale gesto. L'uomo, un italiano, trovato in in stato di ipotermia al momento del salvataggio, è stato trasportato, a bordo di un gommone, sulla banchina sinistra del Tevere dove è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

Tevere: un uomo si getta da Ponte Palatino

I pompieri sono giunti sul posto dopo alcune segnalazioni di passanti che hanno notato qualcosa di strano emergere dalle acque del Tevere. Si trattava di un corpo che galleggiava, trasportato dalla corrente. Per recuperarlo è stato necessaria l'azione delle squadre dei sommozzatori, Sierra 1 e 2. I pompieri si sono accorti che l'uomo si muoveva e che c'erano buone probabilità di salvarlo. I sub sono entrati in acqua, in breve tempo lo hanno recuperato e messo al sicuro.