in foto: Fabio Tranchina a una manifestazione del Movimento 5 stelle

Si è dimesso il consigliere comunale del Movimento 5 stelle Fabio Tranchina. Ha spiegare le ragioni della scelta lo stesso esponente della maggioranza pentastellata in Campidoglio con un post su Facebook, in cui parla di motivi personali e non politici dietro la sua scelta. "Stasera mi sono dimesso per motivi personali ma sono e resto fermamente convinto del valore del MoVimento 5 Stelle. Vi abbraccio tutti", la breve comunicazione ieri su Facebook. Poco fa una nuova dichiarazione in cui ribadisce le ragioni squisitamente private dietro la sua scelta: "Voglio ringraziare la Sindaca , tutti i miei colleghi, gli Assessori e tutti i Dipendenti. La decisione di dimettermi da consigliere comunale di Roma Capitale è stata ampiamente ponderata ed è legata a motivi esclusivamente personali perché, nell’ottica di un’azione politica efficace e continua, è per me diventato troppo oneroso conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la carica di consigliere. Ho bisogno di staccare la spina per un po’, voglio però ribadire di essere fermamente convinto del valore e dei valori del MoVimento 5 Stelle. A riveder le Stelle!".

Massimo Simonelli è il nuovo consigliere comunale del M5s

Al posto di Tanchina ha accettato l'incarico subentrando in surroga Massimo Simonelli. Il saluto al consigliere uscente dei suoi colleghi del gruppo in consiglio comunale: "Vogliamo ringraziarlo per l'apporto che ha dato alla nostra squadra in questi anni, fa parte della nostra grande famiglia e ne farà parte sempre. Ci dispiacerà non vederlo seduto tra di noi negli scranni dell'Aula Giulio Cesare, sappiamo però che questo non è un addio ma un arrivederci, perché Fabio, come noi tutti, crede fermamente nei valori del MoVimento e continuerà a contribuire in maniera fondamentale alla sua crescita come fatto dal 2007 ad oggi".

Il Pd: "Grande fuga dal M5s e disastro Raggi"

L'addio del consigliere è diventata occasione di polemica politica da parte delle opposizioni. "Continuano ad andar via dal Comune e Municipi consiglieri e assessori, tre mesi per trovare Assessore al verde di Roma. A soli tre anni di distanza, dal Campidoglio e' partita la grande fuga dalla Raggi. Nessuno vuole essere piu' complice del disastro di questa amministrazione. Siamo al ‘si salvi chi puo", ma a Roma chi ci pensa?", così Giulia Tempesta del Partito Democratico.