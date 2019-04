Roma, con i suoi monumenti e i suoi musei, si conferma la regina del turismo in Italia. A dirlo è l'Assoturismo che, in base alle elaborazioni condotte da CST sui dati del turismo nella Penisola nel 2018, premia la Città Eterna come il luogo d'arte più visitato nel nostro Paese. Dietro di lei si piazzano Milano e Firenze, con Pisa che rientra tra le prime dieci.

"Nel 2018 – si legge in un comunicato stampa dell'associazione – Roma ha registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti turistici, con una crescita di 1,1 milioni sull'anno precedente e per una media di 2,4 notti a visitatore". Il merito, secondo Assoturismo, lo si deve in gran parte al turismo globale, vale a dire degli stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Nell'ultimo anno infatti il 46% dei turisti giunti nella Capitale hanno origine extraeuropea, con il restante 54% di persone provenienti dai Paesi dell'UE. Ad aumentare sono i visitatori provenienti dal Sud America, oltre a quelli inglesi e americani; un incremento dovuto probabilmente alla presenza di Papa Francesco, primo pontefice a provenire da una Nazione dell'America Latina.

Un incremento vertiginoso

Dal 2010 all'anno scorso i viaggi e le visite nella Capitale hanno registrato un aumento vertiginoso. In base al rapporto si è passati dai 26,5 milioni di turisti ai 36,6 milioni del 2018, con un incremento pari a 10,1 milioni di turisti in più ogni anno. La crescita si è registrata prevalentemente nei musei e nelle aree archeologiche, con un aumento dei visitatori dei poli romani del 22,9%.

Un panorama variegato si registra per quanto riguarda i Paesi di provenienza dei turisti a Roma. Oltre alla crescita dei turisti sudamericani aumentano anche i visitatori del Sud Est Asiatico, mentre per quanto concerne i singoli Stati di provenienza gli Stati Uniti registrano l'aumento maggiore (+42,1%). Subito dopo di loro si collocano la Germania, con il +32% e il Regno Unito, con il +28,3%. Una notizia accolta con entusiasmo dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, che su Facebook elogia la sua città per essere la prima in Italia per il turismo.

L'Italia sorride

Non solo Roma, ma sono molte altre le città d'arte che possono sorridere. La crescita di arrivi e di turisti abbraccia anche Firenze e Napoli, che registrano rispettivamente au aumento del 7% e del 5,1% nello scorso anno. Ma il 2018 è un anno simbolo per lo sviluppo del turismo nel nostro Paese, soprattutto a livello locale. Quello appena trascorso è stato infatti l'anno dei piccoli borghi, con gli oltre 5000 piccoli centri locali che hanno registrato 22,8 milioni di arrivi, con una spesa turistica di circa 8,8 miliardi di euro.