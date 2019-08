Due uomini di 32 e 38 anni sono stati sorpresi dai carabinieri della Stazione di Ponte Milvio mentre si aggiravano per Corso Francia con un borsone in spalla pieno di attrezzi da scasso. Fermati e denunciati, si sono visti sequestrare tutta la merce che avevano con sé. I due, un 38enne originario di Palermo ma residente a Roma e un 32enne romano, sono stati bloccati nell'ambito di uno dei servizi di controllo portati avanti dai carabinieri nella capitale al fine di prevenire i furti nelle abitazioni, che subiscono dei forti picchi soprattutto nei mesi estivi. Con le ferie, infatti, è più facile che le abitazioni siano vuote e ripulirle è molto più semplice dato che si può agire praticamente indisturbati. I carabinieri si sono insospettiti quando hanno visto i due uomini perché si stavano aggirando tra i palazzi di Corso Francia con un borsone enorme sulle spalle. E allora hanno deciso di fermarli.

Sorpresi con un borsone pieno di attrezzi da scasso a Corso Francia

I due, disoccupati e con precedenti penali, non hanno saputo spiegare ai carabinieri della Stazione di Ponte Milvio cosa stessero facendo nella zona. Nel borsone, inoltre, sono stati trovati numerosi attrezzi da scasso, cibo, bevande alcoliche, una pistola ‘scacciacani' calibro 5 e un orologio in acciaio. I due avevano anche una bicicletta pieghevole ma senza targhetta identificativa e numero seriale del telaio: dato che non hanno saputo spiegare dove l'avevano presa, è stata sequestrata insieme a tutto quello che c'era dentro il furgone. Alla fine dei controlli, i due uomini sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.