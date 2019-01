in foto: Gli involucri contenenti droga ingeriti dal pusher

Stretta delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga a Roma. Tra ieri e oggi sono stati nove gli arresti di polizia e carabinieri ai danni di altrettanti pusher. Tor Bella Monaca, il Tufello e l'esterno del cimitero Flaminio le zone in cui sono stati sorpresi gli spacciatori. Da segnalare in particolare l'arresto di un 29enne operato dalla polizia di Stato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Gli agenti stavano effettuando il monitoraggio degli autobus della linea Anagnina-Tor Bella Monaca, dal momento che è stato accertato che diversi spacciatori li utilizzano per vendere droga. Proprio su uno dei bus è salito il 29enne che ha attirato subito l'attenzione degli agenti. Quando il ragazzo è sceso i due poliziotti, in borghese, lo hanno seguito. Il giovane è andato incontro a un altro ragazzo: i due però si sono accorti della presenza degli agenti in borghese e hanno tentato la fuga.

Il pusher ha ingerito 55 involucri contenenti droga

Il 29enne ha gettato per terra dei contanti (500 euro poi recuperati) e alcuni involucri contenenti droga: prima di essere raggiunto dagli agenti ne ha ingoiati molti altri. Lo spacciatore ha provato a opporre resistenza all'arresto ma è stato bloccato dai poliziotti e portato in ospedale. Qui i medici hanno accertato che il giovane aveva ingoiato 55 involucri, poi recuperati: 43 contenevano eroina e 12 cocaina. Il 29enne, dopo essere stato dimesso, è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.