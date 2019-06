Un pomeriggio pieno di paura quello vissuto ieri a Roma, vicino villa Bonelli, dove alcuni ladri si sono resi protagonisti di una rapina a mano armata in una banca vicino via dell'Imbrecciato. Tre uomini hanno prima sfondato la vetrina con un auto, per poi introdursi all'interno dell'edificio con il volto coperto da dei passamontagna e con delle pistole in mano. Ancora non è chiaro se le armi utilizzate fossero finte o vere, fatto sta che i ladri si sono fatti largo nei corridoi, arrivando fino agli sportelli automatici. In totale i malviventi hanno rubato circa 50mila euro dai bancomat, per poi fuggire con l'incasso ben nascosto, facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le ricerche e le indagini per risalire agli effettivi responsabili di quanto accaduto, con la polizia del commissariato San Paolo che sta analizzando i filmati tratti dalle videocamere dell'istituto bancario, nel tentativo di identificare i tre ladri. Non si sono registrati feriti.

Un'altra rapina a mano armata in una banca di Roma

Gli autori della rapina sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. A incastrarli potrebbero esserci le immagini di video sorveglianza, le stesse che qualche mese fa portarono all'arresto di cinque persone coinvolte in una serie di colpi a mano armata in alcuni istituti bancari della Capitale. La banda di criminali aveva compiuto furti e rapine in tutta Roma, per un bottino totale di 500mila euro. Il loro modo di agire era sempre lo stesso, dalle persone addette a sorvegliare l'arrivo di passanti ai veri e propri esecutori materiali delle rapine. Il "modus operandi" era lo stesso dei tre ladri che ieri hanno rubato 50mila euro dalla banca vicino villa Bonelli: volto coperto, coltelli di ceramica e pistole usate per minacciare i dipendenti delle banche.