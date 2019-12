Controlli serrati da parte delle forze dell'ordine in tutta la Capitale, per contrastare i fiumi di droga in arrivo in concomitanza con le festività di Natale. Nelle ultime 24 ore, ben quattordici persone sono state arrestate nei soli quartieri di Tor Vergata e Tor Bella Monaca, con migliaia di dosi di sostanza stupefacente sequestrate e dieci persone segnalate all'autorità competente come assuntori. In particolare, i carabinieri sono riusciti a mettere le mani su circa undicimila dosi di hashish proveniente direttamente dai Paesi Bassi, con tanto di "marchio" Amsterdam sulle dosi, come ad indicarne l'ottima qualità in quanto proveniente appunto dal paese nederlandese.

La droga era nella disponibilità di un ventitreenne romano con precedenti specifici: il giovane è stato sorpreso su via della Tenuta di Torrenova, con anche 310 euro in contanti oltre all'ingente quantitativo di hashish che aveva con lui. Arrestato e portato in caserma dopo le formalità di rito, il giovane è in attesa del rito direttissimo. Fermato anche un 40enne romano, anch'egli con precedenti, con addosso 30 dosi di cocaina, 25 di crack e 10 di eroina, tutte pronte per essere vendute. Tra gli altri arrestati, quasi tutti italiani, spicca anche un 41enne di Udine ma residente nella Capitale ed un tunisino, unico "straniero" dei 14 arrestati, sorpreso con 10 grammi di cocaina. Nel corso dei controlli capillari del territorio, identificate 170 persone e controllati più di 100 veicoli, mentre dieci persone, trovate con addosso droga per uso personale, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma quali assuntori.