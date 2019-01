in foto: Immagine di repertorio

ROMA – Vasta operazione della Polizia Municipale capitolina a tutela della salute dei consumatori. I vigili urbani del Gruppo Montemario e del Reparto Pics (Pronto intervento centro storico) hanno eseguito un blitz in via Trionfale, sequestrando 30 quintali di frutta e verdura: il grosso quantitativo di cibo era esposto sui marciapiedi in pessime condizioni igienico-sanitarie. Il titolare dell'attività commerciale, un cittadino egiziano di 21 anni, è stato multato per maggiore occupazione di suolo pubblico e per la vendita non autorizzata dei prodotti.

I vigili urbani della Capitale, in accordo con la congregazione dei frati francescani di San Sebastiano, hanno deciso di non distruggere i prodotti alimentari sequestrati – come da prassi in questi casi – ma di devolverli in beneficenza alle parrocchie di Roma. Nei prossimi giorni, come rende noto la Municipale, si procederà ad ulteriori accertamenti sulle condizioni igienico-sanitarie dell'esercizio commerciale e ai controlli sulla regolarità degli impiegati.