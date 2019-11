Roma, sequestrati 30 chili di carne e pesce in un ristorante di via Cassia

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno sequestrato 30 chili di pesce e carne privi di tracciabilità e mal conservati in un ristorante su via Cassia. I poliziotti hanno allertato la Asl per le scarse condizioni igieniche presenti in cucina.