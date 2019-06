Una ragazza di 22 anni è stata bloccata, minacciata e sequestrata dal suo ragazzo: una vicenda da incubo, cui ha messo fine l'arresto del fidanzato, arrestato e portato in carcere con diversi capi d'accusa, tra cui sequestro di persona, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, detenzione abusiva di arma e di munizionamento da guerra. Tutto è cominciato quando, preso da un attacco di follia, il ragazzo ha sequestrato la fidanzata intimandole di accompagnarlo a casa per prendere una pistola e sparare al padre e al fratello. "Portami a casa così prendo la pistola poi vado da tuo padre e tuo fratello perché li voglio ammazzare", ha detto alla 22enne, costringendola a prendere la macchina e a guidare. Lei, terrorizzata, ha ubbidito: ma appena ha potuto è riuscita a scappare.

Quando il ragazzo è arrivato alla sua abitazione per prendere la pistola, la ragazza ha approfittato del fatto che il fidanzato stesse scendendo dalla macchina per premere sull'acceleratore e fuggire. La 22enne è riuscita a raggiungere gli agenti di polizia di stato del commissariato Romanina, al quale ha raccontato le minacce e le violenze subite, così di come fosse riuscita ad assecondarlo per poi sfuggirgli. Agli agenti la giovane ha raccontato dell'incubo che viveva da tempo con quell'uomo geloso e possessivo: solo alcuni giorni prima l'aveva chiusa in casa per tre giorni sequestrandola nel giorno del suo compleanno, privandola del telefono cellulare e chiudendola a chiave in casa. Gli agenti hanno rintracciato e fermato l'uomo, in casa hanno sequestrato una pistola lanciarazzi calibro 22 ed ad un proiettile calibro 7,62 Nato, oltre che a circa 80 grammi di hashish.