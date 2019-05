in foto: Foto di repertorio

Litigano per il barbecue e la rissa finisce a coltellate e a bastonate. Protagonisti alcuni senzatetto della zona della stazione Tuscolana a Roma. A scatenare il litigio sarebbe stato il fumo proveniente da una griglia, accesa da due romeni che su di essa stavano cuocendo alcune salsicce intorno all'ora di pranzo. L'odore e il fumo hanno infastidito un 47enne marocchino. La litigata si è ben presto trasformata in una rissa con pugni, calci, coltellate e bastonate sferrate da una parte e dall'altra. Per sedarla sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma.

I senzatetto dovranno rispondere di rissa aggravata e lesioni personali

I militari hanno arrestato due cittadini romeni di 44 e 48 anni e un marocchino di 47 anni. Dovranno rispondere di rissa aggravata e lesioni personali. Da successivi accertamenti è emerso che tutti avevano precedenti alle spalle. Stando a quanto ricostruito dai militari, il marocchino ha improvvisamente impugnato un coltello e ha ferito sulle braccia il 44enne romeno. Sono stati sequestrati un coltello e un bastone utilizzati nel corso della rissa. Il 44enne ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato portato presso il pronto soccorso dell'ospedale Vannini di via dell'Acqua Bullicante. Là è rimasto ricoverato, sorvegliato dai carabinieri, per una frattura a una costola. Gli altri due sono stati immediatamente arrestati dai militari.