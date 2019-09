Hanno rapinato un'anziana in casa nel quartiere Tuscolano a Roma, colpendola ripetutamente in testa, per poi lasciarla distesa sul pavimento e darsi alla fuga. Un uomo e una donna sono finiti in manette con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio e del Reparto Volanti erano riusciti a fermare subito la donna, mentre l'uomo era riuscito a fare perdere le proprie tracce. Tuttavia, nonostante il suo camuffamento, i poliziotti del Commissariato di San Giovanni sono risaliti a lui e lo hanno sorpreso nei pressi dei giardini di Piazza del Pigneto.

L'aggressione

L'episodio di violenza nei confronti dell'anziana risale a mercoledì scorso. La nonna stava rientrando a casa dopo la spesa in pieno giorno. La coppia l'ha notata in strada, mentre tirava dietro di sé il carrello e portava in mano la borsa e l'ha presa di mira. L'aggressione non è avvenuta subito, ma poco dopo, sulla soglia della sua abitazione. L'anziana ha aperto il portone del palazzo e probabilmente a causa delle mani impegnate con la spesa, non lo ha chiuso.

Colpita più volte in testa

La coppia che la stava seguendo notando il portone accostato ha colto l'attimo e si è intrufolata nell'androne, aspettando che la vittima salisse le scale. Allora uno l'ha seguita, mentre l'altra è rimasta all'ingresso a controllare che non arrivasse nessuno. L'uomo si è presentato davanti alla porta di casa e l'ha aggredita, derubandola, poi entrambi sono scappati. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito le urla della donna e sono intervenuti i suo soccorso.