in foto: Foto di repertorio

"La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione". Sono le parole della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta sul caso dell'istituto comprensivo via Trionfale a Roma, che sottolinea il censo, la classe sociale, e la nazionalità, dei bambini iscritti nei diversi plessi della scuola elementare. Azzolino ha commentato così la presentazione riportata sul sito web della scuola romana: "Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido" si legge in un tweet.

Scuola divide i bambini in base alla classe sociale

A destare l'attenzione il sito internet dell'istituto comprensivo Via Trionfale di Roma Nord: “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)”. Insomma, i figli dei ricchi da una parte, i figli dei poveri dall'altra. Indicazioni che oltre a descrivere i plessi parrebbero piuttosto un'indicazione rivolta ai genitori per iscrivere il proprio figlio secondo la classe sociale d'appartenenza, per non farlo sentire a disagio.