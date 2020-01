"Nessun intento discriminatorio nella presentazione dell'Istituto Via Trionfale, ma una semplice descrizione socio economica del territorio". La scuola romana nel quadrante Nord della Capitale comparsa suoi giornali per il testo sul suo sito internet che divide gli studenti nei plessi tra ricchi e poveri è intervenuta sul caso. Il Consiglio d'Istituto di Via Trionfale spiega: "I dati riportati seguono le indicazioni del Ministero dell'Istruzione per la redazione del piano dell'offerta formativa. Sono i genitori a scegliere al momento dell'iscrizione uno dei quattro plessi scolastici: i criteri da rispettare sono quelli della residenza e del luogo di lavoro. Via Trionfale chiarisce: "La scuola promuove quotidianamente, attraverso l'istituzione e il lavoro dei docenti le migliori e più opportune pratiche per l'inclusione e la rimozione di qualunque discriminazione". E aggiunge: "Modificheremo le frasi affinché non vengano più interpretate in maniera discriminatoria".

Scuola romana divide i bimbi tra ricchi e poveri

Questa la descrizione della scuola elementare sul sito web dell'Istituto Comprensivo Via Trionfale che ha fatto molto discutere:

“La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)”.

Le stesse parole usate anche su sito del Miur

Le stesse parole sono state pubblicate sul sito del Ministero per il progetto "Mente-cuore-mani: alla ricerca dei tuoi talenti" presentato dall'istituto comprensivo di via Trionfale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale con l'obiettivo "di proporre nuove modalità educative attraverso percorsi multidisciplinari e multimediali".