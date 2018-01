Una donna di 30 anni, sorpresa a rubare in un supermercato a Roma, ha aggredito un giovane addetto alla sicurezza mordendogli con violenza una mano e mandandolo in ospedale. L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Messaggero", è avvenuto oggi pomeriggio in un supermarket nella zona di Boccea, in piazza dei Giureconsulti. La donna, una 30enne di nazionalità nigeriana, attorno alle 16.30 è stata notata dal vigilante mentre nascondeva dei liquori sotto i vestiti. Il giovane addetto alla sicurezza l'ha bloccata recuperando la refurtiva, pari a circa 150 euro.

La donna è stata arrestata con le accuse di rapina e lesioni gravi.

A quel punto però, anziché ammettere le proprie colpe e attendere l'arrivo della polizia, la donna ha reagito con una violenza inaudita, probabilmente nel tentativo di sfuggire all'arresto: si è scagliata contro il giovane vigilante mordendogli una mano, fino a causargli profonde lesioni. Sul posto, per riportare la calma, è intervenuta la polizia: gli agenti hanno portato la donna in commissariato arrestandola con le accuse di rapina e lesioni gravi. Lo sfortunato addetto alla sicurezza è stato soccorso prima da alcuni colleghi, che hanno avvolto la mano ferita con un asciugamano per bloccare la fuoriuscita di sangue. Poi il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'Aurelia Hospital, dove rischia di subire un delicato intervento chirurgico per via delle lesioni riportate all'arto.