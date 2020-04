Grave incidente quello che si è verificato a Roma nella giornata di ieri, 12 aprile, la domenica di Pasqua: un'automobile e un tram dell'Atac si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. L'incidente ha avuto luogo tra via dei Castani e via dei Gelsi, in zona Centocelle: stando a quanto riportato da Repubblica, una Ford Fiesta si è scontrata improvvisamente con un mezzo dell'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale, precisamente un tram della linea 5. L'automobile è stata quasi completamente distrutta nell'impatto: le due ragazze a bordo della vettura, una 22enne e una 17enne, sono rimaste ferite; soccorse dal 118, sono state trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni, dove per fortuna le loro condizioni sono state giudicate non gravi.

Sul luogo dello scontro tra l'automobile e il tram dell'Atac sono arrivati gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara. A causa dell'incidente, Atac si è vista costretta a deviare il percorso dei tram, per consentire i rilievi delle forze dell'ordine e la rimozione dei veicoli coinvolti e istituendo delle navette sostitutive per ovviare all'inconveniente.