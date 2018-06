Ferdinando Pochi, 86 anni, è scomparso a Roma da venerdì 15 giugno. Stando a quanto si legge sulla scheda pubblicata sul sito di Chi l'ha visto?, l'uomo vive da solo e da una decina di anni frequenta il centro anziani di Villa Gordiani, dove trascorre le proprie giornate rientrando solo per pranzo. Indossa spesso un gilet. Ha con sé il cellulare, ma risulta spento, e dovrebbe avere il portafoglio con i documenti. Fa lavori di giardinaggio: annaffia le piante, raccoglie le foglie e taglia l’erba. Ama ballare ed è un uomo buono e generoso con tutti. Spesso accompagna a casa in auto una signora di 81 anni che trascorre le sue giornate al centro e con la quale spesso gioca a burraco.

Alle 20:45 di venerdì, informa una familiare su Facebook, c'è stato l'ultimo contatto con l'anziano. Ferdinando ha detto di trovarsi in zona Trastevere o forse Testaccio con alcuni amici. Al figlio "ha chiesto di andare a casa sua per controllare il condizionatore, che gli è stato installato da poco. Il giorno successivo il figlio è andato da lui, ma a casa non lo ha trovato. Sabato 16 non si è presentato al centro anziani. Ha con sé il cellulare che risulta spento e dovrebbe avere il portafoglio con i documenti". Stando a quanto si apprende, "potrebbe trovarsi in stato confusionale e ha una camminata incerta".

Ieri i familiari dell'anziano scomparso hanno fatto un appello in diretta nel corso della trasmissione di Rai Tre ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli.