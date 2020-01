in foto: Foto di repertorio

Una donna di 61 anni è stata colpita da un ictus subito dopo essere stata scippata da un ladro ieri mattina alla periferia di Roma. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il furto è avvenuto in via Giardinetti, zona sud est di Roma. "Signora le sono cadute a terra le chiavi e anche i documenti di identità", la scusa utilizzata dal ladro per avvicinarla. Quest'ultimo poi, approfittando della distrazione della donna che si era chinata a terra per controllare, le ha scippato la borsa con dentro documenti di identità e denaro ed è scappato facendo perdere le sue tracce.

Operata d'urgenza, la signora è in coma farmacologico

La signora si è sentita subito male ed è entrata in una scuola vicina per chiedere aiuto. Gli assistenti scolastici hanno immediatamente cercato di contattare il 118, ma la donna nel frattempo aveva perso coscienza. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso più vicino ed è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un ictus e ora è in coma farmacologico. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili. In corso indagini dei poliziotti del commissariato Casilino per cercare di ricostruire la dinamica dello scippo nei minimi particolari e soprattutto per tentare di risalire all'identità del malvivente. In queste ore sono state visionate anche le telecamere di sicurezza presenti in zona con l'obiettivo di acquisire dettagli utili all'identificazione dello scippatore.