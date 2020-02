in foto: foto di repertorio

E' stato proclamato uno sciopero nazionale (che riguarderà quindi anche Roma e tutto il Lazio) del personale della scuola per il giorno venerdì 14 febbraio 2020. L'agitazione è stata indetta dai sindacati CUB SUR, ADL COBAS, USI EDUCAZIONE e SGB.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, si legge sul nuovo sito del ‘Cruscotto degli scioperi' "comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, che per la giornata di venerdì 14 febbraio 2020 sono stati proclamati nella Scuola dalle sotto indicate Associazioni Sindacali i seguenti scioperi:

Sciopero del personale docente, ATA, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e

determinato nonché del personale con contratto atipico, proclamato dalla CUB SUR

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca;

Sciopero di tutto il personale docente e a tempo indeterminato, determinato, ATA, atipico e precari della Scuola proclamato dall’ADL COBAS – Associazione Diritti Lavoratori COBAS;

Sciopero di tutto il personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico, ATA e precari della Scuola proclamato dall’Associazione Sindacale USI Educazione (aderente a USI-CIT Unione Sindacale Italiana – CIT);

Sciopero del personale docente, ATA ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e indeterminato, in Italia e all’estero proclamato dall’Associazione Sindacale SGB – Sindacato Generale di Base

Le lezioni in tutte le scuole di ordine e grado, quindi, non sono garantite per la giornata di venerdì.