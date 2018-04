in foto: (Immagine di repertorio)

Due giovani di 18 anni, un ragazzo e una ragazza, in gravi condizioni. Questo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Roma in via Silvestri, zona Gianicolense. Attorno alle 3.3o di notte, subito dopo il capolinea del tram 8, lo scooter Honda su cui si trovavano i due ragazzi si è schiantato contro un'auto, una Fiat 500. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XI gruppo Marconi, che hanno effettuato i rilievi del caso. Alla guida dell'auto si trovava una ragazza di 22 anni che è stata accompagnata all'ospedale San Camillo per sottoporsi ai test su alcol e droga. La ragazza sarebbe uscita praticamente illesa dallo scontro. Al contrario, i due giovani a bordo dello scooter hanno riportato gravi traumi. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza al San Camillo, dove sono stati ricoverati in codice rosso: sia il ragazzo, che era alla guida dello scooter, sia la ragazza che sedeva sul posto del passeggero si trovano adesso in prognosi riservata.