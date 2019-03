Scalava la facciata di un palazzo come Spiderman per tentare di entrare in un appartamento al secondo piano e mettere a segno un furto ma è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista dell'impresa da film americano non è un protagonista della Marvel ma un sedicenne di origini slave, già noto alle forze dell'ordine, che è finito in manette con le accuse di tentato furto e resistenza al pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla scorsa notte quando l'adolescente ha preso di mira un edificio di via Ettore Macro nel quartiere Alessandrino di Roma e si è arrampicato lungo la facciata, utilizzando le tubature esterne per rimanere aggrappato agevolmente senza cadere. Ricevuto l'allarme grazie a una segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma diretti da Domenico Baldassarre.

I militari lo hanno colto in flagrante mentre si trovava su un terrazzo al secondo piano del palazzo, dove stava tentato di forzare una portafinestra per fare irruzione all'interno dell'appartamento e mettere a segno il colpo. Insieme a lui c'era un complice che rivestiva il ruolo di ‘palo', controllando che non arrivasse nessuno a disturbarli nell'operazione. Il complice alla vista dei militari è riuscito a scappare ma gli uomini dell'Arma lo stanno ancora cercando. I militari hanno bloccato il sedicenne che è finito in manette nonostante la resistenza opposta all'arresto ed è stato portato nell'Istituto di Pena Minorile di via Virginia Agnelli, su disposizione dell'autorità giudiziaria.