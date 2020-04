in foto: Controlli su Grande Raccordo Anulare

Scatta il piano sicurezza in vista del fine settimana di Pasqua. Sono già attivi posti di blocco delle forze dell'ordine sulle strade consolari, sul Grande Raccordo Anulare e in punti strategici della città per verificare il rispetto delle norme che limitano gli spostamenti. Verranno messi in campo duemila uomini ogni giorno e per tutto il weekend. Rafforzata la sorveglianza anche nelle zone dei laghi e sul litorale romano. A causa dei posti di blocco sulla via Aurelia si sono registrate code, nel primo pomeriggio, dopo lo svincolo in uscita da Roma. Alcuni cittadini hanno postato su Facebook foto del traffico dicendosi scandalizzati dalla situazione, ma il traffico, ribadiamo, è causato dai controlli da parte dell'ordine. Astral ha comunicato, sempre per la stessa ragione, code sul Grande Raccordo Anulare tra Prenestina e Casilina in carreggiata interna.

Raggi: "Non pensate di spostarvi nella seconda casa, neanche di notte"

"I romani finora si sono comportati molto bene, Roma è desolata perché sono tutti a casa. Qualcuno però magari col bel tempo a Pasqua può pensare di andare a fare una scampagnata o di spostarsi nella seconda casa, per questo abbiamo rinforzato tutti i presidi, anche nelle ore notturne. Non ci saranno solo i vigili ma anche Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza: la città sarà ancora più presidiata per evitare che qualcuno poco responsabile metta a rischio gli sforzi e la salute di tutti", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a ‘La vita in diretta' su Rai1.