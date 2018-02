Sono intervenuti per soccorrere una donna e hanno dovuto chiedere soccorso a loro volta: brutta avventura per il personale di un'ambulanza del 118 al campo rom La Barbuta, al confine tra il Comune di Roma e quello di Ciampino. I sanitari, come detto, sono intervenuti per prestare aiuto a una donna che aveva accusato un malore: giunti sul luogo, il mezzo di soccorso è stato investito dal lancio di numerosi sassi, che hanno danneggiato i vetri del portellone posteriore e quelli dei finestrini laterali.

Sul posto, per fortuna, c'era una pattuglia della Polizia Municipale di Roma, che ha chiesto immediatamente l'aiuto dei rinforzi. Al campo rom sono arrivati così gli agenti del commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato, ma ormai il lancio di sassi si era già interrotto. Per fortuna, nessuno dei sanitari a bordo è rimasto ferito, mentre i poliziotti indagano per risalire all'identità di coloro che hanno dato il via alla sassaiola, al momento sconosciuti.