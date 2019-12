in foto: Un’edicola – foto di repertorio

Dal 31 gennaio a Roma sarà possibile richiedere e stampare certificati in edicola. In pratica il servizio consente ai cittadini di ottenere, senza più recarsi agli sportelli dei municipi, i certificati anagrafici e di stato civile di cui hanno bisogno, per esempio di residenza, di matrimonio, di nascita, di stato di famiglia. Si ricorda che questi certificati possono essere richiesti anche online dal singolo cittadino. Per chi volesse usufruire del servizio in edicola, sarà sufficiente recarsi in uno dei chioschi aderenti al progetto, presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, compilare il modulo di richiesta e ottenere la stampa del proprio certificato al costo di 1,50 euro. I soldi verranno pagati direttamente all'edicolante. Verrà pagato contestualmente anche l'importo del bollo se il certificato lo richiede. A questo indirizzo l'elenco dei certificati che si possono richiedere.

Le edicole che aderiscono al servizio

VIA NAZIONALE/VIA DEL BOSCHETTO 1

VIA VITTORIO VENETO 78/A 1

VIA S.PIOX ALT.CIV.11 1

VIA M.A.COLONNA f/c 35 1

VIA SABOTINO/VIA P.DE CALBOLI 1

PIAZZA VESCOVIO 2

VIALE PINTURICCHIO N.8 2

PIAZZA DEGLI EUGANEI 3

VIA EUGENIO CHECCHI N. 21/23 4

VIA CIPRIANO FACCHINETTI ALT. CIV. 48 4

VIALE SACCO E VANZETTI 4

VIALE B. BARDANZELLU 140 4

PIAZZA ROBERTO MALATESTA 5

VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALT.CIV. 972 5

VIA DINO PENAZZATO ALT.CIV.71 5

VIA APPIA NUOVA 594 7

VIA MARCO VALERIO CORVO 170 7

VIALE PALMIRO TOGLIATTI 2 CINECITTA' 2 7

VIA CIAMARRA 38/B 7

VIA ANTONIO CIAMARRA TRA I CIV. 233-241 7

VIALE SPARTACO 12 7

PIAZZA DEI NAVIGATORI 9 8

V.LE TORMARANCIA/VIA DEI LINCEI 8

VIA CORNELIO MAGNI 8/VIA C.ROSSINI 8

VIA ERMINIO SPALLA SNC 8

VIA OSTIENSE 151 8

VIA GASPARE GOZZI 8 8

VIA CADUTI GUERRA LIBERAZIONE 452 9

VIA LAURENTINA 571 9

VIALE G.BONELLI/VIALE HUGO PRATT 9

VIA CARLO DEL GRECO 10

VIA DELLE CANARIE 15 10

VIA DELLA MAGLIANA 243 11

VIA DELL'IMBRECCIATO 132 11

VIA PORTUENSE ALT. CIV.541 11

VIA BLASERNA F.TE CIV.86/88 11

LARGO TOJA 12

VIA BALDO DEGLI UBALDI N.131 13

VIA TRIONFALE N.11472 14

PIAZZA MILLESIMO 14

VIA MATTIA BATTISTINI 61/a 14

VIA DUE PONTI/VIA SINISI 15

PIAZZALE PONTE MILVIO ALT.CIV.44-45