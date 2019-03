A causa di interventi di manutenzione straordinaria, Acea Ato 2 ha comunicato alla cittadinanza che il 23 e il 24 marzo la zona di Sant'Andrea nel VII Municipio rimarrà senz'acqua. Il servizio idrico sarà sospeso dalle 23 di venerdì 23 marzo alle 5 di sabato 24 marzo. In tutta l'area interessata dai lavori si verificheranno quindi abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua. Le strade dove saranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria sono via Anagnina – nel tratto da via Acqua Acetosa Anagnina a via di Valle Copella, Via del Fosso di Sant'Andrea e traverse, Via di Quarto Rubbie e traverse, Via Caldopiano e traverse. Acea Ato 2, però, informa l'utenza che l'abbassamento di pressione e la mancanza d'acqua potrà interessare anche le zone limitrofe a quelle citate. È bene quindi che chi abiti in zona si rifornisca di acqua per non rimanere senza durante le ore in cui ci saranno i lavori.

Acea, interruzione del servizio idrico a Sant'Andrea: tenere chiusi i rubinetti

Questi lavori di manutenzione sono molto frequenti a Roma e Acea ha sempre fatto in modo di organizzare il servizio per rifornire le zone interessata dalla mancanza di acqua. Dato che questa volta l'intervento sarà fatto nelle ore notturne, non è stata prevista la presenza stazionaria di autobotti nelle strade limitrofe a quelle in cui mancherà l'acqua. Sarà bene, quindi, che gli abitanti della zona di Sant'Andrea e quelli delle vie interessati dai lavori, si riforniscano di acqua nel caso ne avessero bisogno durante la notte. Acea, però, ha fatto sapere che le autobotti saranno disponibili in caso di urgenza. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessita potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua".