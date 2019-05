in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Condannata a un anno di reclusione la maga Palma Sainato, una 69enne che ha truffato una sua vicina di casa a Roma. "Caccio i demoni e riporto gli angeli nella tua vita" diceva la fattucchiera, per cercare di conquistarsi la fiducia della vittima e sottoporla ai suoi ‘incantesimi' che definiva prodigiosi. Nel frattempo, le sfilava soldi, fino ad arrivare a una cifra di 59mila euro, che, spiegava alla 59enne, erano necessari affinché le sue magie andassero a buon fine. A riportare la notizia Il Corriere della Sera, dopo la decisione del giudice Isabella Russi, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Giovanni Mento e ha condannato la maga Palma a un anno di reclusione per truffa. Palma Sainato era già finita in passato in un processo per truffa dalla cui accusa è stata però assolta, per aver consigliato a una donna di comprare un amuleto dal valore di 5mila euro per far innamorare un uomo.

Maga ruba 59mila euro alla vicina di casa

I fatti sono avvenuti tra il 2011 e il 2013, all'interno di un palazzo in zona Torrino nella periferia Sud della Capitale. la maga Palma Sainato si è avvicinata alla vittima e le ha consigliato di sottoporsi ai suoi rituali magici, approfittando di un periodo di depressione che stava vivendo la vicina di casa. La fattucchiera aveva spiegato alla sua vittima che, per far stare bene lei stessa e i suoi cari, era necessario allontanare gli spiriti maligni che la tormentavano. La 59enne inizialmente ha creduto alla donna, e le ha concesso il denaro che chiedeva, con un anticipo sulle sedute di magia di ben 20mila euro. Successivamente, resasi contro dell'enorme truffa in cui era caduta e avendo capito che "non esistono demoni", ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine. Da lì sono partite le indagini, fino al processo in tribunale.