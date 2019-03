Due giovani di 19 e 24 anni sono finite nei guai, arrestate in flagranza di reato per furto dagli agenti di polizia del Commissariato Vescovio. I poliziotti le hanno fermate, su indicazioni del personale, all'interno di un supermercato nel quartiere Africano: pensando di passare inosservate avevano fatto razzia di superalcolici e scatolette di tonno utilizzando come nascondiglio un passeggino con il figlio di una delle due donne. In tutto avevano occultato nella carrozzina dell'ignaro bambino 10 bottiglie di amaro e whisky e quaranta barattoli di filetti di tonno di vario peso, per un valore di diverse centinaia di euro. La coppia avrebbe cercato deliberatamente di sottrarre merce di un certo valore e non è escluso che il loro obiettivo fosse quella di rivenderla, anche se per ora non c'è prova di attività di ricettazione.

"Ricevuta la segnalazione, i poliziotti del commissariato Vescovio, diretto Mario Spaziani, sono giunti in breve sul posto e le hanno bloccate. All’interno di una borsa che avevano al seguito e sotto il materassino del passeggino dove un bimbo di pochi mesi stava riposando", si legge in una nota. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza del supermercato hanno presto mostrato come la 24enne e la 19enne, con fare furtivo, avessero preso la merce occultandola deliberatamente. Ma purtroppo per loro non sono riuscite ad allontanarsi indisturbate, venendo fermate con tutta la refurtiva che è stata restituita al direttore del supermercato per tornare sugli scaffali. Arrestate le due donne – che da quanto si apprende hanno svariati precedenti e sono ben note alle forze dell'ordine – sono state arrestate per furto aggravato in concorso e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria: saranno giudicate con il rito direttissimo.