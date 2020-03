Un uomo di 32 anni ha rubato il portafoglio a un 61enne sull'autobus, poi per evitare l'arresto ha fatto finta di avere il coronavirus. Si trattava ovviamente di uno stratagemma per evitare l'arresto, ma gli agenti – dopo avergli fatto fare il test al Policlinico Umberto I – lo hanno portato in caserma dopo aver accertato la negatività al CoVid19. Il singolare episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 3 marzo a Roma, nella zona del Quartiere Africano. L'uomo si trovava sull'autobus insieme ad altre persone quando, probabilmente approfittando della calca, ha sfilato il portafogli dalla tasca di un uomo 61 anni. Il gesto del 32enne è stato però notato da un altro passeggero, che ha chiamato le forze dell'ordine dando una descrizione precisa dell'uomo. E così, dopo pochi minuti, i carabinieri hanno intercettato l'autobus.

Ladro finge di avere coronavirus, ma è negativo al test

Appena l'autista del mezzo ha effettuato la fermata in via di Villa Chigi, i carabinieri hanno fermato l'autobus e individuato il 32enne che, sentendosi accerchiato, ha cercato di fuggire strattonando i militari per guadagnarsi una via d'uscita. L'uomo è stato però bloccato pochi metri dopo e allora in quel momento, per evitare l'arresto, ha gridato di avere il coronavirus. Portato al Policlinico Umberto I per gli accertamenti del caso, è risultato negativo al CoVid19 e portato quindi in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre il portafogli è stato restituito al signore cui era stato sottratto.