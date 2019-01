Ha approfittato dell'assenza di una cliente che aveva lasciato l'auto in un'officina meccanica per un tagliando di routine, così l'ha presa in prestito per farci un giro, senza che la proprietaria sapesse nulla. Ma i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento, perché l'uomo non si è fermato all'alt intimato durante un posto di blocco. E' successo la scorsa notte lungo via Prenestina, protagonista meccanico 36enne romano, finito in manette e portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di appropriazione indebita, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Non si ferma all'alt dei carabinieri

I militari impegnati in un posto di blocco hanno chiesto all'uomo in transito nel tratto di strada bordo di una Smart di fermarsi. Il meccanico, arrivato a poca distanza dal militare con la paletta, ha dato gas ed è scappato. I carabinieri sono immediatamente saliti a bordo della gazzella e l'hanno inseguito per due chilometri, poi, dopo aver compiuto una serie di manovre pericolose, l'uomo ha perso il controllo e è finito contro un muro di cinta di un’abitazione. Soccorso, fortunatamente non ha riportato traumi gravi.