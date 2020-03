Un uomo di 41 anni ha tentato di rubare una lastra di rame da una scultura dedicata ai caduti per la Resistenza ma è stato arrestato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti con l'accusa di furto. L'episodio è avvenuto ieri notte, in largo Benedetto Bompiani, nel quartiere dell'Ardeatino a Roma. L'uomo, pensando di approfittare del buio e della scarsa illuminazione, si è recato nel parco e, aiutato da una torcia sulla fronte, ha levato la targa di rame. Dopodiché si è allontanato, pensando di portarla via indisturbato e senza essere visto. Invece, un uomo che si trovava a casa dei propri figli, ha visto la scena e ha chiamato le forze dell'ordine, dando l'allarme. Gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno rintracciato l'uomo, riuscendo a recuperare la targa e trovandogli addosso gli arnesi usati per smontarla.

Ruba lastra di rame in largo Bompiani, arrestato

La targa posta in largo Benedetto Bompiani è stata realizzata dal famoso scultore Giulio Tamburrini e ha sempre reso molto orgogliosi i residenti della zona. Non è noto cosa l'uomo volesse fare con la targa di rame, se rivenderla o usarne il materiale per altri scopi. Ogni intento è stato però bloccato dall'arrivo della polizia che, dopo aver fermato l'uomo, lo ha perquisito trovando sia la lastra, sia pinze e tenaglie usate per asportarla dal documento. Il 41enne, che è risultato avere già reati specifici, è stato quindi arrestato con l'accusa di furto e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente. La lastra di rame dedicata ai caduti della Resistenza è stata invece rimessa al suo posto.