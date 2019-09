in foto: Foto di repertorio

Ruba il portafogli di un turista, quest'ultimo reagisce e lui, pur di divincolarsi, lo morde a un polpaccio. È successo in via Torino a Roma, nei pressi della stazione Termini. Un uomo inglese stava passeggiando, quando un ragazzo, un 21enne romeno senza fissa dimora e incensurato, ha tentato di rubargli il portafogli. Lui se n'è accorto e ha reagito immobilizzando il ladro. Quest'ultimo, per scappare, lo ha morso al polpaccio. Tutta la scena è stata notata da lontano da una pattuglia di carabinieri della Stazione di Roma Quirinale e della Compagnia speciale. I militari sono immediatamente intervenuti per bloccarlo e lo hanno arrestato con l'accusa di rapina impropria. Sarà giudicato con il rito direttissimo.

Tre arresti a Termini, 2 per furto aggravato e una per lesioni

Due cittadini cubani sono stati arrestati all'interno della stazione Termini dal personale della polizia ferroviaria. L'accusa è di furto aggravato. I due avevano rubato uno zaino a una turista australiana. La vittima era seduta con lo zainetto accanto, quando è stata scippata. Il complice del ladro, però, non si è accorto degli agenti della polfer che avevano visto tutta la scena. I poliziotti sono intervenuti, hanno arrestato i due cubani e hanno restituito lo zainetto alla donna. Sempre nella zona di Termini, in piazza dei Cinquecento, un cittadino nigeriano ha gettato a terra alcune impalcature di un cantiere edile. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della polfer, aggrediti fisicamente dall'uomo. Durante l'intervento un agente è rimasto ferito lievemente.