in foto: Immagine di repertorio

Sorpreso a rubare i pacchi destinati ai clienti dal furgone di un corriere espresso: un uomo di 42 anni, di origine uruguaiana, è stato arrestato dai carabinieri a Roma. Nella fattispecie, i militari dell'Arma del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma San Pietro che transitavano in piazza Cavour, quartiere Prati, hanno notato il 42enne mentre rubava due scatole dal furgone di una ditta di spedizioni fermo in strada. Il 42enne, già noto alle forze dell'ordine, ha approfittato dell'assenza dell'autista del furgone, che stava consegnando un pacco in un esercizio commerciale della zona, per rubare due scatole contenenti un tablet e una stampante.

Per fortuna, proprio in quel momento, i carabinieri sono transitati sul posto, sorprendendo il 42enne in flagranza di reato. L'uomo è stato così subito bloccato, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita alla ditta di spedizioni. Il 42enne è stato portato in caserma, in custodia nelle camere di sicurezza, dove è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo per furto aggravato.